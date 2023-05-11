Дружина Усика відправила вибуховий "подарунок" окупантам (відео)

Рашисти отримали "привіт" від коханої суперважковаговика

Дружина зірки українського боксу Олександра Усика, який раніше на фронті сам брав до рук зброю, Катерина за допомогою міни передала "привіт" російським загарбникам.

Відео про це опублікував акаунт ЗСУ Hub у TikTok. На ньому можна побачити, як український воїн підписує боєприпас із посланням від обраниці спортсмена.

"За Україну, за Крим. Від Катерини Усик", — написано на снаряді.

Також у ролику є кадри, як боєприпас вистрілюють із 120-міліметрового міномета.

Днями Усик висміяла рф за її парад на 9 травня в Москві. Раніше вона нагадала росіянам, що без українців та допомоги США нацизм не вдалося б перемогти.

Перед цим дружина чемпіона світу за чотирма версіями в суперважкій вазі поділилася переживаннями після атаки України дронами-шахедами.

Також Усик розповіла, що в них удома з чоловіком вкрали російські окупанти. Так, після нападу загарбників у них викрали бойлер.