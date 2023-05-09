Дружина Усика посміялася з росії за парад на 9 травня

Обранка боксера порівняла танковий арсенал рф

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина, яка побачила в путіні поведінку щура, висміяла росію за її парад на 9 травня в Москві.

Свої враження обраниця чемпіона світу в суперважкій вазі за трьома версіями висловила в Instagram. Вона звернула увагу на те, що на відміну від безлічі танків рік тому зараз країна-агресор покрасувалася лише одним надстарим Т-34.

Усик не залишила своїх коментарів із цього приводу, але опублікувала фотографії з парадів 2022 та 2023 років, між якими росія втратила кілька тисяч танків.

Напередодні дружина боксера нагадала росіянам, що перемогти нацизм без українців та допомоги США не вийшло б.

Раніше дружина боксера розповіла, що пережила під час нападу на Україну дронів-шахедів.

Перед цим Усик показала, що російські загарбники вкрали в них із чоловіком вдома. Зокрема, ті викрали в них бойлер.