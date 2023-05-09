Жена Усика посмеялась над россией за парад на 9 мая

Избранница боксера сравнила поскудневший танковый арсенал рф

Супруга украинского боксера Александра Усика Катерина, которая увидела в путине поведение крысы, высмеяла россию за ее парад на 9 мая в Москве.

Свои впечатления избранница чемпиона мира в супертяжелом весе по трем версиям выразила в Instagram. Она обратила внимание на то, что в отличие от множества танков год назад, сейчас страна-агрессор покрасовалась лишь одним сверхстарым Т-34.

Усик не оставила своих комментариев по этому поводу, но опубликовала фотографии парадов 2022 и 2023 годов, между которыми россия потеряла несколько тысяч танков.

Накануне жена боксера напомнила россиянам, что победить нацизм без украинцев и помощи США не вышло бы.

Ранее жена боксера рассказала, что пережила во время нападения на Украину дронов-шахедов.

Перед этим Усик показала, что российские захватчики украли у них с мужем дома. В частности те похитили у них бойлер.