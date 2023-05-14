"Бокс не зникне з життя": Усик висловився про завершення кар’єри

Боксер поставив перед собою мету

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик, в якого нещодавно зірвався бій з Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу, прокоментував можливість завершення кар’єри боксера.

В інтерв’ю vRINGe.com спортсмен зізнався, що поки що має конкретну мету — стати абсолютним чемпіоном світу. За його словами, разом із командою він до неї йтиме.

"Далі подивимося. Але навіть якщо професійну кар’єру буде завершено, бокс нікуди не зникне з мого життя", — додав Усик.

За його словами, прямо зараз він зі своєю командою розвиває новий, "унікальний" проект Ready to Fight, який поєднує всіх причетних до світу боксу та вирішує їхні проблеми.

"І, як мінімум, заради цього я перебуватиму і далі в цьому середовищі і допомагатиму новачкам і професіоналам, що відбулися. Впевнений у нас все вийде", — резюмував Усик.

Нещодавно з’явилися чутки про організацію великого шоу боксу, в якому візьмуть участь зірки-суперважковаговики: Усик (20-0, 13 КО), британці Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) і Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО), а також американець Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО).

Раніше ЗМІ повідомляли, що в разі остаточного зриву поєдинку з Ф’юрі, Усик може вийти на ринг проти Даніеля Дюбуа. З’явилася інформація, що бій може пройти в Польщі.