Усик отримав шанс зіграти проти "Динамо" в українській Прем’єр-лізі

Боксеру випала можливість проявити себе у футболі

Футбольний клуб "Полісся", за який в українській Прем’єр-лізі (УПЛ) збирається зіграти зірка українського боксу Олександр Усик, вийшов в УПЛ.

Як повідомляє "Телеграф", житомирська команда здобула путівку до елітного дивізіону після перемоги над Кремінем (5:0). Суперники зустрілися у рамках 6-го туру другого етапу чемпіонської групи Першої ліги.

"Полісся" — "Кремінь". Відео голів та огляд матчу

"Полісся" вперше в історії виступатиме в УПЛ. Компанію клубу також складе київська "Оболонь", яка 10 років не грала в елітному дивізіоні.

У січні 2022 року Усик зіграв за житомирську команду проти рівненського "Вереса" на турнірі Winter Cup у Туреччині. Після цього боксер заявив, що хоче дебютувати в УПЛ за "Полісся" в матчі проти "Динамо".

Дебют Усика за "Полісся" в матчі проти "Вереса"

"Коли "Полісся" вийде в Прем’єр-лігу, я гратиму за них в УПЛ проти "Динамо"", — сказав тоді суперважковаговик.

Напередодні Усик заявив, що поки що не збирається завершувати професійну кар’єру боксера, адже він має конкретну мету — стати абсолютним чемпіоном світу.

Нещодавно в ЗМІ стали обговорювати можливу організацію боксерського супершоу, в якому участь братимуть гранди-суперважковаговики: Усик (20-0, 13 КО), британські боксери Тайсон Фьюрі (33-0-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (25-3, 22) КО), а також представник США Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО).

Раніше з’явилася інформація, що якщо бій із Ф’юрі остаточно зірветься, українець може побитися з Даніелем Дюбуа. Повідомлялося, що поєдинок може відбутися в Польщі.