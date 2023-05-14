"Бігати за ним ніхто не буде": Усик дав прогноз, чи відбудеться його бій з Ф’юрі

Боксер вважає, що суперник розпалює пристрасті

Після повідомлень про зрив поєдинку український суперважковаговик Олександр Усик переконаний, що його бій з британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу все ж таки відбудеться.

В інтерв’ю vRINGe.com чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF висловив переконання, що для британця бокс — це не лише спорт, а й шоу. За його словами, той весь час говорить про гроші та озвучує якісь неймовірні суми, які хоче отримати за поєдинок.

"Я вважаю, що всі його гучні заяви — розпал пристрастей. Без цього нікуди. А так, чого йому боятися? Він професійний спортсмен", — вважає Усик.

На думку українського боксера, навіть програвши, Ф’юрі забере своє, нагадавши, що гонорари прописуються для обох сторін.

"Якщо хоче потягнути інтригу, його право, але бігати за ним або йти на поступки ніхто не буде. Поєдинок рано чи пізно відбудеться. І все вирішиться в рингу", — резюмував Усик.

У цьому ж інтерв’ю він заявив, що поки не має наміру завершувати кар’єру, оскільки його мета — стати абсолютним чемпіоном світу.

Нещодавно з’явилася інформація про проведення великого шоу боксу, де будуть битися зірки-суперважковаговики: Усик (20-0, 13 КО), британці Тайсон Фьюрі (33-0-1, 24 КО), Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) та американець Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО).

Перед цим повідомлялося, що Усик може провести поєдинок з Даніелем Дюбуа. Також стало відомо, що бій може відбутися в Польщі.