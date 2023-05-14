"Бегать за ним никто не будет": Усик дал прогноз, состоится ли его бой с Фьюри

Боксер считает, что соперник накаляет страсти

После сообщений о срыве поединка украинский супертяжеловес Александр Усик убежден, что его бой с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира все же состоится.

В интервью vRINGe.com чемпион WBA, WBO, IBO и IBF высказал убеждение, что для британца бокс — это не только спорт, но и шоу. По его словам, тот всё время говорит о деньгах и озвучивает какие-то невероятные суммы, которые хочет получить за поединок.

"Я считаю, что все его громкие заявления — накал страстей. Без этого никуда. А так, чего ему бояться? Он профессиональный спортсмен", — считает Усик.

По мнению украинского боксера, даже проиграв, Фьюри заберет своё, напомнив, что гонорары прописываются для обеих сторон.

"Если хочет потянуть интригу, его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно состоится. И всё решится в ринге", — резюмировал Усик.

В этом же интервью он заявил, что пока не собирается завершать карьеру, поскольку его цель — стать абсолютным чемпионом мира.

Недавно появилась информация о проведении большого шоу бокса, где будут драться звезды-супертяжеловесы: Усик (20-0, 13 КО), британцы Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО).

Перед этим сообщалось, что Усик может провести поединок с Даниэлем Дюбуа. Также стало известно, что бой может состояться в Польше.