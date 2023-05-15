"Красавица моя". Усик сделал трогательное признание жене в ее день рождения

Спортсмен подтвердил свои чувства

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик трогательно поздравил с 35-летием свою супругу Катерину, которая недавно с помощью мины передала "привет" российским захватчикам.

Соответствующее послание он оставил в Instagram-сторис. Также боксер оставил поцелуй в виде смайлика и изображение розы.

"Красавица моя, с днем рождения. Люблю", — написал Усик.

Накануне боксер выразил убеждение, что его бой за титул абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри состоится.

Также он признался, что пока не планирует завершать карьеру, а его приоритетная цель — стать абсолютным чемпионом мира.

Недавно появились слухи о возможном проведении супершоу бокса с участием звезд-супертяжеловесов: Усика (20-0, 13 КО), Фьюри (33-0-1, 24 КО), Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО).