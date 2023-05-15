"Красуня моя". Усик зробив зворушливе зізнання дружині в її день народження

Спортсмен підтвердив свої почуття

Український чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зворушливо привітав із 35-річчям свою дружину Катерину, яка нещодавно за допомогою міни передала "привіт" російським загарбникам.

Відповідне послання він залишив в Instagram-сторіс. Також боксер залишив поцілунок у вигляді смайлика та зображення троянди.

"Красуня моя, з днем народження. Люблю", — написав Усик.

Напередодні боксер висловив переконання, що його бій за титул абсолютного чемпіона світу з британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться.

Також він зізнався, що поки що не планує завершувати кар’єру, а його пріоритетна мета – стати абсолютним чемпіоном світу.

Нещодавно з’явилися чутки про можливе проведення супершоу боксу за участю зірок-суперважковаговиків: Усика (20-0, 13 КО), Ф’юрі (33-0-1, 24 КО), Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) та Деонтея Вайлдера ( 43-2-1, 42 КО).