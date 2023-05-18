"Чорт прилизаний": Усик у вишиванці викликав істерику у росіян (фото)

Боксер зробив спільний знімок із коханою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик (20-0, 13 KO) у день вишиванки порадував своїх фанатів фото у національному вбранні.

Відповідний знімок боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram. На фото спортсмен позує зі своєю дружиною Катериною. Олександр одягнений у національну сорочку, на якій вишита частина поеми "Катерина" українського поета Тараса Шевченка.

На сорочці боксера можна прочитати перші рядки поеми:

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з м**калями,

Бо м**калі — чужі люде,

Роблять лихо з вами".

Олександр Усик із дружиною Катериною

"Кохайте світ, таким як він Є. Змінюйте себе до кращої вашої версії, цініть тих хто вас любить і надихає", — написав боксер під фото.

Російські користувачі у коментарях під постом влаштували справжню істерику. Один із них назвав українського чемпіона "чортом прилизаним", а другий заявив, що тепер вболіватиме лише за Василя Ломаченка.

У росії істерять через фото Усика з дружиною на День вишиванки

Нагадаємо, Усик нещодавно побував на передовій. Боксер навіть узяв зброю в руки й зробив постріл з міномета по окупантах. Через це у рф почався переполох, а спортсмена записали в "комбатанта".