"Чорт прилизаний": Усик у вишиванці викликав істерику у росіян (фото)
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Боксер зробив спільний знімок із коханою
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик (20-0, 13 KO) у день вишиванки порадував своїх фанатів фото у національному вбранні.
Відповідний знімок боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram. На фото спортсмен позує зі своєю дружиною Катериною. Олександр одягнений у національну сорочку, на якій вишита частина поеми "Катерина" українського поета Тараса Шевченка.
На сорочці боксера можна прочитати перші рядки поеми:
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з м**калями,
Бо м**калі — чужі люде,
Роблять лихо з вами".
"Кохайте світ, таким як він Є. Змінюйте себе до кращої вашої версії, цініть тих хто вас любить і надихає", — написав боксер під фото.
Російські користувачі у коментарях під постом влаштували справжню істерику. Один із них назвав українського чемпіона "чортом прилизаним", а другий заявив, що тепер вболіватиме лише за Василя Ломаченка.
Нагадаємо, Усик нещодавно побував на передовій. Боксер навіть узяв зброю в руки й зробив постріл з міномета по окупантах. Через це у рф почався переполох, а спортсмена записали в "комбатанта".