З Днем вишиванки! Яскраві листівки до свята 18 травня

У період повномасштабної російсько-української війни свято стає більш значущим

Щороку у світі відзначають День вишиванки у третій четвер травня. В 2023 році Україна святкує цю дату 18 травня. Це чудове свято не входить до числа державних, але може називатися народним.

У День вишиванки українці вшановують один із головних символів нашої самобутньої культури. Генетичний код нації, захист і душа українського народу – такими словами часто описують цей атрибут національного вбрання. Обов’язково приміряйте вишиванку в цей день і розділіть свято з близькими.

"Телеграф" публікує добірку барвистих листівок до Дня вишиванки. Вибирайте картинку, завантажуйте на свій гаджет та відправляйте друзям, колегам та рідним, а також ділитесь у соціальних мережах.

Гарні картинки на День вишиванки

Вітання з Днем вишиванки 2023

Окрім яскравих картинок ви можете привітати близьких із Днем вишиванки за допомогою музичної листівки. Добірку вітальних відео на 18 травня українською мовою раніше розміщував "Телеграф" у своєму матеріалі за посиланням нижче.

Раніше "Телеграф" розповідав про найвідоміші образи президента України Володимира Зеленського у вишиванках. Особливі вишиті сорочки носять також перша леді Олена Зеленська та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.