С Днем вышиванки! Яркие открытки к празднику 18 мая

В период полномасштабной российско-украинской войны праздник становится более значимым

Каждый год в мире отмечают День вышиванки в третий четверг мая. В 2023 году Украина празднует эту дату 18 мая. Этот замечательный праздник не входит в число государственных, но точно может называться народным.

В День вышиванки украинцы чтут один из главных символов нашей самобытной культуры. Генетический код нации, защита и душа украинского народа – такими словами часто описывают этот атрибут национального костюма. Обязательно примерьте вышитую сорочку в этот день и разделите праздник с близкими.

"Телеграф" публикует подборку красочных открыток ко Дню вышиванки. Выбирайте картинку, загружайте на свой гаджет и отправляйте друзьям, коллегам и родным, а также делитесь в социальных сетях.

Красивые картинки на День вышиванки

Поздравления с Днем вышиванки 2023

Кроме ярких картинок вы можете поздравить близких с Днем вышиванки с помощью музыкальной открытки. Подборку поздравительных видео на 18 мая на украинском языке ранее размещал "Телеграф" в своем материале по ссылке ниже.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых известных образах президента Украины Владимира Зеленского в вышиванках. Особенные вышитые сорочки носят также первая леди Елена Зеленская и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.