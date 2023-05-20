Ломаченко – Хейні: чемпіон розпустив руки під час дуелі поглядів (відео)

Чемпіон жорстко штовхнув претендента перед боєм

У ніч на суботу, 20 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбулася церемонія зважування учасників вечора боксу у MGM Grand Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) – Девін Хейні (29-0, 15 KO). Напередодні боксери зустрілися під час фінальної пресконференції.

За підсумками зважування обидва боксери зуміли вкластися в ліміт вагової категорії (до 61,2350 кг). Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Top Rank у Twitter.

Ваги під українським претендентом показали 61,23 кг (135 фунтів), а під американським чемпіоном – 61,19 кг (134,9 фунтів). Зазначимо, на закритій церемонії зважування у Хейні були деякі проблеми, і йому довелося навіть зняти одяг, щоб укластися у вагу. Про це повідомляє boxingscene.

Після зважування боксери традиційно глянули один одному у вічі. Якоїсь миті американець сильно штовхнув українця. Публіка такі дії чемпіона не оцінила та освистала його.

Бій Ломаченко — Хейні відбудеться у ніч проти неділі, 21 травня (час київський). Українські транслятори відмовилися показувати цей поєдинок, проте промоутерська компанія Top Rank вирішила показати шоу боксу для українців безкоштовно. До речі, букмекери не вірять в успіх українського боксера.

Нагадаємо, Олександр Усик відмовився їхати на бій Ломаченка. Раніше повідомлялося, хто розсудить супербій Ломаченко — Хейні.