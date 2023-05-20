Ломаченко - Хейни: чемпион распустил руки во время дуэли взглядов (видео)

Чемпион жестко толкнул претендента перед боем

В ночь на субботу, 20 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса в MGM Grand Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) — Девин Хейни (29-0, 15 KO). Накануне боксеры встретились во время финальной пресс-конференции.

По итогам взвешивания оба боксера сумели вложиться в лимит весовой категории (до 61,2350 кг). Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank в Twitter.

Весы под украинским претендентом показали 61,23 кг (135 фунтов), а под американским чемпионом — 61,19 кг (134,9 фунтов). Отметим, на закрытой церемонии взвешивания у Хейни были кое-какие проблемы, и ему пришлось даже снять одежду, чтобы уложиться в вес. Об этом сообщает boxingscene.

После взвешивания боксеры традиционно взглянули друг другу в глаза. В какой-то момент американец сильно толкнул украинца. Публика такие действия чемпиона не оценила и освистала его.

Бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь на воскресенье, 21 мая (время киевское). Украинские трансляторы отказались показывать этот поединок, однако промоутерская компания Top Rank решила показать шоу бокса для украинцев бесплатно. К слову, букмекеры не верят в успех украинского боксера.

Напомним, Александр Усик отказался ехать на бой Ломаченко. Ранее сообщалось, кто рассудит супербой Ломаченко — Хейни.