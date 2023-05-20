Ломаченко — Хейні: о котрій бій

Суперники визначать найкращого в своїй вазі

Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе бій із Девіном Хейні (29-0, 15 КО) за титул абсолютного чемпіона світу. Напередодні під час церемонії зважування американський боксер штовхнув українця.

Поєдинок відбудеться 21 травня 2023 року орієнтовно о 06:00 за київським часом у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Бій пройде в рамках великого вечора боксу, який розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція буде доступна на сайті "Телеграф". Транслятори в Україні не наважилися показувати бій в прямому ефірі через скандальність Ломаченка.

Промоутерська компанія Top Rank Boxing зробить поєдинок Ломаченко — Хейні доступним для безкоштовного перегляду українцями. Його можна подивитися на її YouTube-каналі.

Megogo відмовився показувати бій за участю українця, пославшись на своє "принципове рішення". Офіційно бій в Україні є доступним для перегляду на західних платформах ESPN+, а також Sky Sports. Для використання цих сервісів необхідно мати VPN та заплатити суму близько 2 тисяч гривень.