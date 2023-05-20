Ломаченко - Хейни: во сколько бой

Соперники определят безоговорочно лучшего в своем весе

Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет бой с Дэвином Хейни (29-0, 15 КО) за титул абсолютного чемпиона мира. Накануне во время церемонии взвешивания американский боксер толкнул украинца.

Поединок состоится 21 мая 2023 года ориентировочно в 06:00 по киевскому времени в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Бой пройдет в рамках большого вечера бокса, который начнется в 03:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте "Телеграф". Трансляторы в Украине не решились показывать бой в прямом эфире из-за скандальности Ломаченко.

Промоутерская компания Top Rank Boxing сделает поединок Ломаченко — Хейни доступным для бесплатного просмотра украинцами. Его можно посмотреть на ее YouTube-канале.

Megogo отказался показывать бой с участием украинца, сославшись на свое "принципиальное решение". Официально бой в Украине доступен для просмотра на западных платформах ESPN+, а также Sky Sports. Для использования этих сервисов необходимо иметь VPN и заплатить сумму около 2 тысяч гривен.