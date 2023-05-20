Ломаченко - Хейни: как украинец провел последний бой (видео)

Боксеры не выходили на ринг с октября 2022 года

В воскресенье, 21 мая, украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) выйдет в ринг против американца Дэвина Хейни (29-0, 15 КО) в поединке за титул абсолютного чемпиона мира. Накануне состоялась церемония их взвешивания, где действующий обладатель титула толкнул оппонента.

"Телеграф" вспоминает, как соперники провели свои последние бои. Оба боксера не дрались с октября 2022 года.

Ломаченко провел сложный поединок против американца Джермейна Ортиса. Победу в нем удалось одержать по единогласному решению судей.

Украинец получил синяк под глазом уже в первом раунде и нередко подвергался ударам джебом со сторони соперника, в шансы которого не верили букмекеры.

Не удивительно, что после шести раундов Ломаченко проигрывал бой, ведь двое судей фиксировали ничью, а третий и вовсе отдавал победу Ортису — 58-56.

Тем не менее, стоило украинцу прибавить в чемпионских трехминутках, как победа от него не ушла. Вместе с тем итоговый результат 116-112, 117-111, 115-113 видится слишком суровым в отношении американца.

Ломаченко - Ортис. Видеообзор боя

Хейни также единогласным решением судей выиграл свой прошлый бой против астралийца Джорджа Камбососа, который был реваншем. Американец уверенно одержал победу.

Хейни - Камбосос. Видеообзор реванша

На днях соперники увиделись на финальной пресс-конференции.

Украинские трансляторы не покажут бой, но промоутерская компания Ломаченко Top Rank бесплатно покажет шоу бокса для украинцев. При этом букмекеры не считают украинского боксера фаворитом.