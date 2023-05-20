Ломаченко — Хейні: як українець провів останній бій (відео)

Боксери не виходили на ринг із жовтня 2022 року

У неділю, 21 травня, українець Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) вийде в ринг проти американця Девіна Хейні (29-0, 15 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Напередодні відбулася церемонія їхнього зважування, де чинний володар титулу штовхнув опонента.

"Телеграф" згадує, як суперники провели свої останні бої. Обидва боксери не билися з жовтня 2022 року.

Ломаченко провів складний поєдинок проти американця Джермейна Ортіса. Перемогу в ньому вдалося здобути за одностайним рішенням суддів.

Українець отримав синець під оком уже в першому раунді і нерідко зазнавав ударів джебом з боку суперника, в шанси якого не вірили букмекери.

Не дивно, що після шести раундів Ломаченко програвав бій, адже двоє суддів фіксували нічию, а третій взагалі віддавав перемогу Ортісу — 58-56.

Проте варто було українцю додати в чемпіонських трихвилинках, як перемога від нього не пішла. Водночас, підсумковий результат 116-112, 117-111, 115-113 виглядає занадто суворим щодо американця.

Ломаченко — Ортіс. Відеоогляд бою

Хейні також одноголосним рішенням суддів виграв свій попередній бій проти астралійця Джорджа Камбососа, що був реваншем. Американець впевнено переміг.

Хейні - Камбосос. Відеоогляд реваншу

Днями суперники побачились на фінальній прес-конференції.

Українські транслятори не покажуть бій, але промоутерська компанія Ломаченка Top Rank безкоштовно покаже шоу боксу для українців. При цьому букмекери не вважають українського боксера фаворитом.