Ломаченко — Хейні: як українець провів останній бій (відео)
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Боксери не виходили на ринг із жовтня 2022 року
У неділю, 21 травня, українець Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) вийде в ринг проти американця Девіна Хейні (29-0, 15 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Напередодні відбулася церемонія їхнього зважування, де чинний володар титулу штовхнув опонента.
"Телеграф" згадує, як суперники провели свої останні бої. Обидва боксери не билися з жовтня 2022 року.
Ломаченко провів складний поєдинок проти американця Джермейна Ортіса. Перемогу в ньому вдалося здобути за одностайним рішенням суддів.
Українець отримав синець під оком уже в першому раунді і нерідко зазнавав ударів джебом з боку суперника, в шанси якого не вірили букмекери.
Не дивно, що після шести раундів Ломаченко програвав бій, адже двоє суддів фіксували нічию, а третій взагалі віддавав перемогу Ортісу — 58-56.
Проте варто було українцю додати в чемпіонських трихвилинках, як перемога від нього не пішла. Водночас, підсумковий результат 116-112, 117-111, 115-113 виглядає занадто суворим щодо американця.
Хейні також одноголосним рішенням суддів виграв свій попередній бій проти астралійця Джорджа Камбососа, що був реваншем. Американець впевнено переміг.
Днями суперники побачились на фінальній прес-конференції.
Українські транслятори не покажуть бій, але промоутерська компанія Ломаченка Top Rank безкоштовно покаже шоу боксу для українців. При цьому букмекери не вважають українського боксера фаворитом.