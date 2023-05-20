Ломаченко — Хейні: пряма відеотрансляція бою

Безкоштовна пряма відеотрансляція бою доступна лише для перегляду з України

У ніч на неділю, 21 травня, український боксер професіонал, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе бій проти абсолютного чемпіона світу у трьох вагових категоріях американця Девіна Хейні (29- 0, 15 ДО). Напередодні чемпіон влаштував бійку з претендентом на зважуванні.

Промоутерська компанія Top Rank Boxing вирішила показати цей чемпіонський бій українцям у відкритому доступі на своєму YouTube-каналі. Шоу боксу розпочнеться о 03:00 (час київський), головний бій вечора — орієнтовно о 06:00. На кону поєдинку стоять чемпіонські пояси IBF, WBA Super, WBC та WBO у легкій вазі. До речі, боксери успішно пройшли зважування.

Пряма відеотрансляція бою Ломаченко — Хейні

Нагадаємо, українські транслятори відмовилися від показу бою Ломаченко — Хейні в Україні. За день до початку шоу боксу Top Rank несподівано оголосила, що трансляція вечора боксу буде безкоштовною для українців. Зазначимо, букмекери вважають, що Василь програє бій.