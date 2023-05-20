Ломаченко перед боем с Хейни попал к врачам: что произошло

Организаторы вечера бокса решили перестраховаться

Во время церемонии взвешивания перед вечером бокса в Лас-Вегасе Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девин Хейни (29-0, 15 КО) американский боксер сильно толкнул украинца, из-за чего Атлетическая комиссия штата Невада запросила повторный медицинский осмотр претендента.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, хоть украинец казался невозмутимым, комиссия решила перестраховаться. Организация также собирается подать жалобу в прокуратуру для дисциплинарного слушания на своем следующем заседании.

Таким образом, Хейни, который должен гарантированно заработать 4 миллиона долларов за защиту поясов, похоже, будет оштрафован за свою выходку. К слову, Василий, по информации ESPN, гарантировано положит себе в карман 3 миллиона долларов.

Добавим, исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Джефф Маллен ситуацию не комментировал.

Бой Ломаченко — Хейни пройдет в ночь на 21 мая. Промоутерская компания Top Rank объявила, что трансляция вечера бокса в Украине будет бесплатной. На сайте "Телеграф" доступна прямая видеотрансляция шоу. К слову, букмекеры не на стороне украинца в этом противостоянии.