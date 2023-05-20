Ломаченко назвали "отстоем" после нелепых слов о войне в Украине (видео)

Тренер неоднократно критиковал боксера из-за отсутствия позиции

Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев раскритиковал украинского боксера Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) за неоднозначные комментарии о войне на пресс-конференции перед супербоем с Девином Хейни (17-2, 11 КО). Накануне Loma заявил, что войну в Украине может остановить только Бог, позабыв про ежедневный подвиг украинских военных.

Соответствующий комментарий Городничев разместил на своем канале в YouTube. Тренер по боксу назвал Василия "муд*ком" из-за отсутствия четкой позиции.

"Посмотрел пресс-конференцию Ломаченко – Хейни. Вася — м*дак, извиняюсь за выражение. Не мог сказать, за какую страну боксирует, какой стране бой посвящает. "Я посвящаю бой стране". Какой стране? Вася, ты же украинец, правильно? Так скажи. Потом начал за Бога говорить. Верующих не обижаю, вопросов нет. Но кто воюет? Кто? С помощью чего? Оружие, окопы. Пацаны гибнут за что? Вася, ты, конечно, отстой", — заявил тренер.

Бой Ломаченко — Хейни покажут в Украине на YouTube, причем поединок можно посмотреть бесплатно. Накануне букмекеры обновили свой прогноз на "дуэль" украинца и американца.

Ранее сообщалось, что Ломаченко будет бить Хейни в особых перчатках.