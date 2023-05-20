Ломаченка назвали "відстоєм" після безглуздих слів про війну в Україні (відео)

Тренер неодноразово критикував боксера через відсутність позиції

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов розкритикував українського боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 KO) за неоднозначні коментарі про війну на пресконференції перед супербоєм із Девіном Хейні (17-2, 11 КО). Напередодні Loma заявив, що війну в Україні може зупинити лише Бог, забувши про щоденний подвиг українських військових.

Відповідний коментар Городнічов розмістив на своєму каналі у YouTube. Тренер з боксу назвав Василя "муд*ком" через відсутність чіткої позиції.

"Подивився пресконференцію Ломаченко – Хейні. Вася — м*дак, вибачаюсь за вираз. Не міг сказати, за яку країну боксує, якій країні бій присвячує. "Я присвячую бій країні". Якій країні? Вася, ти ж українець, правильно? Так скажи. Потім почав за Бога говорити. Вірян не ображаю, питань немає. Але хто воює? Хто? За допомогою чого? Зброя, окопи. Пацани гинуть за що? Вася, ти, звичайно, відстій", — заявив тренер.

Бій Ломаченко — Хейні покажуть в Україні на YouTube, причому поєдинок можна переглянути безкоштовно. Напередодні букмекери оновили свій прогноз на "дуель" українця та американця.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко битиме Хейні в особливих рукавичках.