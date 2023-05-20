Ломаченко битиме Хейні в рукавичках із двома прапорами (фото)

Боксери перевірили свою амуніцію напередодні бою

У суботу, 20 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій у легкій вазі Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девін Хейні (29-0, 15 КО) ). Після офіційної церемонії зважування боксери перевірили свою амуніцію.

Ломаченко битиметься в рукавичках Venum чорно-оливкового кольору, по боках яких розташовані прапори України та його рідного Білгорода-Дністровського (Одеська область). Про це повідомляє LuckyPunch.

Бій Ломаченко — Хейни пройде в ніч на 21 травня. Орієнтовний початок поєдинку – о 06:00 за київським часом. В Україні поєдинок буде доступним для перегляду безкоштовно на платформі YouTube. На сайті "Телеграф" бій Василя з Девіном можна буде переглянути у прямому ефірі.

Зазначимо, що український боксер тренувався під цими прапорами під час фінальної підготовки до поєдинку з американцем. Крім того, Василь звертався до вболівальників на фоні прапорів України та Білгорода-Дністровського. Після бою з Річардом Коммі Loma оскандалився, відсвяткувавши перемогу лише з прапором Білгорода-Дністровського.