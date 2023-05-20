Ломаченко будет бить Хейни в перчатках с двумя флагами (фото)

Боксеры проверили свою аммуницию накануне боя

В субботу, 20 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет чемпионский бой в легком весе Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девин Хейни (29-0, 15 КО). После официальной церемонии взвешивания боксеры проверили свою амуницию.

Ломаченко будет драться в перчатках Venum черно-оливкового цвета, по бокам которых расположены флаги Украины и его родного Белгорода-Днестровского (Одесская область). Об этом сообщает LuckyPunch.

Бой Ломаченко — Хейни пройдет в ночь на 21 мая. Ориентировочное начало поединка — в 06:00 по киевскому времени. В Украине поединок будет доступен для просмотра бесплатно на платформе YouTube. На сайте "Телеграф" бой Василия с Девином можно будет посмотреть в прямом эфире.

Отметим, украинский боксер тренировался под этими флагами во время финальной подготовки к поединку с американцем. Кроме того, Василий обращался к болельщикам на фоне флагов Украины и Белгорода-Днестровского. После боя с Ричардом Комми Loma оскандалился, отпраздновав победу лишь с флагом Белгорода-Днестровского.