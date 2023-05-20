Букмекери підвищили шанси на перемогу Ломаченка після зухвалої витівки Хейні

Фахівці вважають, що чемпіон "програв" дуель поглядів

У суботу, 20 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) – Девін Хейні (29) -0, 15 КО). Напередодні боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої чемпіон раптово штовхнув претендента.

Аналітики все ще віддають перевагу Хейні, хоча шанси Ломаченка трохи підвищилися порівняно з прогнозом тижневої давності. Про це повідомляє favbet.ua.

Фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,25 на Ломаченка. Водночас успіх американця ймовірніший — коефіцієнт 1,48. Нічия оцінюється фантастичним коефіцієнтом 17,00.

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко — Хейні

Favbet: (перемога Ломаченка 3,30 — нічия 17,00 — перемога Хейні 1,48)

У прямому ефірі в Україні бій можна буде переглянути безкоштовно на платформі YouTube. Крім того, плеєр із трансляцією поєдинку буде доступний на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що Ломаченко обрав рукавички із двома прапорами для чемпіонського поєдинку.