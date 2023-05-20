Букмекеры повысили шансы на победу Ломаченко после дерзкой выходки Хейни

Специалисты считают, что чемпион "проиграл" дуэль взглядов

В субботу, 20 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девин Хейни (29-0, 15 КО). Накануне боксеры провели финальную дуэль взглядов, в ходе которой чемпион внезапно сильно толкнул претендента.

Аналитики все еще отдают предпочтение Хейни, хотя шансы Ломаченко немного повысились по сравнению с прогнозом недельной давности. Об этом сообщает favbet.ua.

Специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,25 на Ломаченко. В то же время успех американца более вероятен — коэффициент 1,48. Ничья оценивается фантастическим коэффициентом 17,00.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко — Хейни

Favbet: (победа Ломаченко 3,30 — ничья 17,00 — победа Хейни 1,48)

В прямом эфире в Украине бой можно будет посмотреть бесплатно на платформе YouTube. Кроме того, плеер с трансляцией поединка будет доступен на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что Ломаченко выбрал перчатки с двумя флагами для чемпионского поединка.