Ломаченко перед боєм з Хейні потрапив до лікарів: що сталося

Організатори вечора боксу вирішили перестрахуватися

Під час церемонії зважування перед вечором боксу у Лас-Вегасі Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девін Хейні (29-0, 15 КО) американський боксер сильно штовхнув українця, через що Атлетична комісія штату Невада запросила повторний медичний огляд претендента.

Про це повідомляє ESPN. За інформацією джерела, хоч українець здавався незворушним, комісія вирішила перестрахуватися. Організація також має намір подати скаргу до прокуратури для дисциплінарного слухання на своєму наступному засіданні.

Таким чином Хейні, який має гарантовано заробити 4 мільйони доларів за захист поясів, схоже, буде оштрафований за свою витівку. До речі, Василь, за інформацією ESPN, гарантовано покладе собі в кишеню 3 мільйони доларів.

Додамо, виконавчий директор Атлетичної комісії штату Невада Джефф Маллен ситуацію не коментував.

Бій Ломаченко — Хейні пройде в ніч на 21 травня. Промоутерська компанія Top Rank оголосила, що трансляція вечора боксу в Україні буде безкоштовною. На сайті "Телеграф" доступна пряма відеотрансляція шоу. До речі, букмекери не на боці українця у цьому протистоянні.