Поліція розшукує священника УПЦ МП, який бив військового у храмі у Хмельницькому

Священник втік із Хмельницького та можу виїхати з України

Правоохоронці оголосили у розшук священника УПЦ МП, який став фігурантом скандалу зі побиттям військовослужбовця у Хмельницькому.

Інформація про це з’явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що Ігор Слободян розшукується за частиною 1 статті 125 (навмисне нанесення легкого тілесного ушкодження).

Водночас начальник сектору комунікацій Нацполіції Хмельницької області Інна Глега підтвердила, що військовослужбовець Артур Ананьєв написав заяву про побиття священником, що стало приводом для відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося раніше, побиття військовослужбовця у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького 2 квітня. Тоді боєць-доброволець, який отримав контузію та черепно-мозкову травму на фронті, пішов у храм УПЦ МП, щоб поставити запитання: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

Після цього громада вірян вимагала від УПЦ МП віддати ключі від храму та проголосувала за перехід до ПЦУ.

Щодо Слободяна, то, за інформацією депутата Хмельницької міської ради Олександра Василишина, священник залишив місто, а можливо навіть виїхав із країни.