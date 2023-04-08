Полиция разыскивает священника УПЦ МП, избивавшего военного в храме в Хмельницком
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Священник сбежал из Хмельницкого и могу выехать из Украины
Правоохранители объявили в розыск священника УПЦ МП, который стал фигурантом скандала с избиением военнослужащего в Хмельницком.
Информация об этом появилась на сайте Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что Игорь Слободян разыскивается по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение).
В то же время начальник сектора коммуникаций Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега подтвердила, что военнослужащий Артур Ананьев написал заявление об избиении священником, что и стало поводом для открытия уголовного производства.
Как сообщалось ранее, избиение военнослужащего в Свято-Покровскм кафедральном соборе Хмельницкого 2 апреля. Тогда боец-доброволец, который получил контузию и черепно-мозговую травму на фронте, пошел в храм УПЦ МП, чтобы задать вопрос: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?".
После этого община верующих потребовала от УПЦ МП отдать ключи от храма и проголосовала за переход в ПЦУ.
Что касается Слободяна, то, по информации депутата Хмельницкого городского совета Александра Василишина, священник покинул город, а возможно даже уехал из страны.