Ситуация накаляется: в Каменец-Подольском сторонники ПЦУ и УПЦ МП вышли друг против друга (видео)

Третий день верующие пытаются отстоять свои права

В Каменец-Подольском Хмельницкой области уже более двух суток продолжаются столкновения возле собора Александра Невского. Представители УПЦ МП, как и в случае с Лаврой, не хотят выезжать из храма. При этом общиной было проголосовано о переходе в ПЦУ.

Напомним, как пишет "Украинская правда", 9 апреля возле собора Александра Невского произошли столкновения.

Участники собрания, которые проголосовали 8 апреля за переход храма из УПЦ МП к ПЦУ начали разворачивать палатки. Их главными требованиями являются допуск ревизионной комиссии в храм, чтобы провести инвентаризацию и взять ключи от собора. Однако, священники МП не спешат пускать туда комиссию.

По состоянию на 19:30, 9 апреля, возле собора собралось более 1000 человек, которые за переход церкви в ПЦУ. Более 500 верующих, которые поддерживают МП окружили храм и не пускают их.

В то же время, в УПЦ МП заявили о попытке силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском. 9 апреля Митрополит Феодор обратился в полицию по данному поводу.

Сегодня, 10 апреля, противостояния продолжаются. Верующие ПЦУ снова собираются на очередную акцию против пребывания УПЦ МП в Соборе.

На свежих видео можно увидеть некоторые стычки между прихожанами.

Местные паблики сообщают, что пока одни Верующие совершают Крестный ход вокруг собора, другие совершают молитву в нём.

К храму приходят все больше людей. Также можно заметить и неравнодушную молодежь. Тинейджеры просят уйти УПЦ МП из собора.

Некоторые интернет-паблики, утверждают, что храм якобы вскоре могут попытаться взять штурмом. Также имеется информация, что протестующие собралась около другой церкви УПЦ в городе, церкви Георгия Победоносца.

Напомним, ранее мы писали, что прихожане в Хмельницком выступили за переход в ПЦУ. Это произошло после скандала с избиением военного представителем УПЦ МП.