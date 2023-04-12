Когда отмечаем Пасху: все даты до 2030-го года по григорианскому и юлианскому календарю

Для расчета даты церковь пользуется так называемыми пасхалиями

Светлое Христово Воскресение или Пасха — это переходящий праздник, который не имеет постоянной даты празднования и меняется из года в год. Чтобы определить, когда будет Пасха в определенный год, нужно вооружиться лунным календарем.

Праздник Светлой Пасхи всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после дня весеннего равноденствия. Формулировка достаточно сложная, и не все могут правильно ее трактовать.

Чтобы вам было проще и не пришлось выводить все эти формулы для определения дня празднования Пасхи, "Телеграф" составил для вас календарь дат Воскресения Христова вплоть до 2030 года.

Также не стоит забывать, что Светлое Христово Воскресенье у православных и католиков обычно приходится на разные дни, однако могут и совпадать. Все потому, что христиане разных обрядов (западного и восточного) пользуются разными календарями — григорианским и юлианским соответственно.

Когда отмечаем Пасху: все даты до 2030-го года

Пасха 2024 — православные восточного обряда — 5 мая, западного обряда — 31 марта.

западного обряда — Пасха 2025 — православные восточного обряда — 20 апреля , западного обряда — 20 апреля .

, западного обряда — . Пасха 2026 — православные восточного обряда — 12 апреля , западного обряда — 5 апреля.

, западного обряда — Пасха 2027 — православные восточного обряда — 5 мая , западного обряда — 28 марта .

, западного обряда — . Пасха 2028 — православные восточного обряда — 16 апреля, западного обряда — 16 апреля .

западного обряда — . Пасха 2029 — православные восточного обряда — 8 апреля, западного обряда — 1 апреля.

западного обряда — Пасха 2030 — православные восточного обряда — 28 апреля, западного обряда — 21 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие. Также мы писали, что нельзя делать в Чистый четверг и Страстную пятницу, которая предшествует встрече Воскресения Христова.