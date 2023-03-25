Чистый четверг в 2023 году: дата, традиции и что нельзя делать в праздник

Чистый четверг — особый день Страстной недели перед Пасхой

За день до одного из самых важных дней Великого поста — Страстной пятницы, и за три дня до праздника Пасхи верующие отмечают Великий или Чистый четверг. "Телеграф" рассказывает о дате праздника, что нужно делать в Чистый четверг, и какие традиции и запреты существуют в этот день.

Когда Чистый четверг 2023 года в Украине

Ежегодно Чистый четверг приходится на разные числа в зависимости от даты Воскресения Господня. Так как Пасха в 2023 году выпадает на 16 апреля, то Чистый четверг празднуется 13 апреля. Христиане западного обряда отмечают праздник 6 апреля (у католиков Пасха — 9 апреля).

Чистый четверг 2023: главные традиции

Народные приметы в этот день связывают с очищением – прежде всего души, а также тела и дома. Праздник посвящен самым важным событиям из земной жизни Иисуса — в Чистый четверг христиане вспоминают Тайную вечерю, на которой Сын Божий омыл ноги своим ученикам, и где его предал Иуда.

В этот праздник принято умываться "серебряной водой", в емкость с которой накануне положили серебряный предмет. Считается, что такая вода приобретает целебные свойства, дарит красоту, здоровье и защиту от сглаза. Очень важным обрядом на Чистый четверг считается само купание.

Также в Чистый четверг делается генеральная уборка, выбрасываются старые и ненужные вещи, завершаются все дела, выпекаются куличи и красятся яйца. Верили, что если не убрать в этот день, весь год семья будет жить в хаосе, грязи и недоразумениях.

Что нельзя делать в Чистый четверг-2023

Одалживать и давать посторонним какие-либо вещи — это принесет беду и безденежье.

Венчаться, крестить детей и поминать умерших родных и близких.

Ругаться, обижаться и злословить.

Оставлять в доме грязные вещи.

Употреблять непостные блюда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.