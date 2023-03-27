Страстная пятница в 2023 году: дата, главные традиции и что нельзя делать в этот день

В христианстве эта дата носит название "день скорби"

На следующий день после Великого или Чистого четверга, верующие отмечают самый строгий день Великого поста — Страстную пятницу. Это день траура, ведь именно в эту пятницу распяли Христа.

"Телеграф" рассказывает на какое число припадает праздник в 2023 году, что нужно и можно делать в Страстную пятницу, и какие запреты существуют в этот день.

Когда Страстная пятница 2023 года в Украине

Каждый год Страстная пятница отмечается в разные числа, поскольку ее дата зависит от дня празднования Пасхи или Воскресения Господня. Поскольку в 2023 году этот великий праздник православные восточного обряда отмечают 16 апреля, то Страстная пятница выпадает на 14 апреля. Христиане западного обряда же отмечают праздник 7 апреля, ведь Пасха у них припадает на 9 апреля.

Страстная пятница 2023: главные традиции

Согласно христианским вероучениям, Страстная (Великая, или Страждущая) пятница считается днем распятия Иисуса Христа. Для православных верующих это самый скорбный день Страстной недели. В этот день принято соблюдать очень строгий пост, вплоть до полного воздержания от употребления пищи.

В Страстную пятницу в соборах не совершаются никакие литургии, а читают Евангелие о Страстях Христовых. Этот день посвящают упоминаниям о страданиях, смерти Спасителя на кресте, снятие его с креста и погребение.

Что категорически запрещено делать в Страстную пятницу 2023

Нельзя делать что-либо по дому, заниматься хозяйством и убираться.

Нельзя ругаться, громко смеяться и петь, ведь это день скорби).

Нельзя разводить огонь.

Нельзя шить, разрезать ткань.

Нельзя работать на земле: копать, сажать, убирать мусор на участке.

Нельзя предаваться любым плотским утехам.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя есть горячую пищу, термически обработанные продукты, мясо, яйца и все молочные продукты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.