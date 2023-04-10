Must have на Пасху: что должно быть в пасхальной корзине

Разбираемся, какие продукты необходимы в пасхальной корзине

Неизменными атрибутами пасхальной корзины являются паски, яйца и мясные блюда. Однако иногда верующие пытаются взять с собой в церковь и другие продукты.

Наши бабушки наполняли корзину только определенным перечнем продуктов – тех, которые были запрещены в Великий пост. С помощью "Патріотів України" разберемся, что же это за продукты.

Что можно положить в пасхальную корзину

Паска имеет особое значение. Она символизирует воскресение Христа. Обычно пасхи пекут в Чистый четверг или Великую субботу. А вот в Страстную пятницу пасхи печь запрещены — этот день считается скорбным.

Поскольку в пасхальное утро заканчивается Великий пост, неизменным атрибутом корзины является мясо. Освящать можно колбасные изделия, ветчину, сало.

Пасхальные яйца – символ возрождения. Без них не обойдется ни одна пасхальная корзина.

Освящают также молочные продукты. Кстати, творожна паска — низменный атрибут пасхальной корзины.

Обязательно в пасхальную корзину ставили свечу, зажигаемую во время начала освящения. Это – символ света Иисуса Христа, озаряющего каждого человека.

Можно в корзину поставить немного хрена. По мнению священников, он напоминает о крепких корнях, которые дает человеку вера.

Пасхальную корзину можно красиво украсить. В качестве украшений подойдут цветы, ленты, пасхальные сувениры, вечнозеленые растения (например, ель, сосна) и пасхальное вышитое полотенце.

"Телеграф" ранее рассказывал, что запрещено делать на Пасху. Среди них вещи, о которых мы даже не задумывались.