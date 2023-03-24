Немедленно избавьтесь от этих 10 вещей: секрет расхламления на кухне

Тщательное расхламление — первый шаг к идеальной чистоте на кухне

Поддержание идеального порядка на кухне — та еще задача. Мытьем до блеска печки и холодильника тут не обойтись. Ведь на полочках то и дело скапливаются какие-то бумажки, записки, чеки. В ящики иногда вообще лучше не заглядывать.

Поэтому время от времени стоит проводить расхламление на кухне. И вот какие 10 предметов стоит без сожалений отправить в мусорное ведро, пишет Realsimple.

1. Дубли приборов для приготовления пищи

Если вы много готовите, вам вполне могут пригодиться две лопатки для перемешивания. Но вряд ли вам нужно хранить два консервных ножа, или капучинатора. Переберите свои инструменты для приготовления пищи и избавьтесь от дубликатов, оставив те, которые работают и выглядят лучше всего.

2. Макулатура

Избавьтесь от записок, чеков, выносных меню и прочей ненужной бумаги.

3. Пакеты соли и перца, салфетки и посуда на вынос

Выбросьте растущую коллекцию палочек для суши, пакетиков сахара, приправ, пластиковых приборов, которые собирались каждый раз, когда вы заказывали еду на вынос за последние несколько лет.

4. Пищевые контейнеры

Наверное на каждой кухне есть пластиковые контейнеры для еды, которые уже давно пора выбросить. Избавьтесь от затертых лотков, емкостей без крышек и т.д.

5. Разбитая или треснувшая посуда

В домашней коллекции кружек обязательно найдется одна или две с трещинами, сколами или сломанными ручками. Если вы уже несколько месяцев собирались склеить их вместе или цеплялись за них по сентиментальным причинам, сейчас самое время их выбросить.

6. Старые кухонные полотенца, которые вам стыдно использовать

Если у вас есть испачканные кухонные полотенца, которые вы стесняетесь вынимать из шкафа, но вам неудобно их выбрасывать, самое время сделать. Вы удивитесь, сколько места в ящиках освободится.

7. Кулинарные книги, которые вы никогда не открываете

Просмотрите свою коллекцию кулинарных книг — пришло время пожертвовать те, из которых вы никогда не готовили ни одного рецепта и к которым никогда не обращались за вдохновением.

8. Беспорядок на холодильнике

Если ваш холодильник забит магнитами, табелями успеваемости и приглашениями на свадьбу, это может сделать вашу кухню еще более грязной, чем она есть на самом деле. Оставьте только самое важное, остальное уберите в папки или выбросьте.

9. Просроченная еда

Хотите удвоить пространство в кладовой менее чем за час? Просто выбрасывайте все, что просрочено. Затем проверьте холодильник на наличие заплесневелых овощей и фруктов и несвежих мясных деликатесов.

10. Гаджет, которым вы пользовались только один раз

Если вы думали, что слайсер для авокадо или спирализатор для огурцов изменят процесс приготовление пищи, но за два года использовали их только один раз, пришло время отказаться от этих ненужных кухонных гаджетов.

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