Коли відзначаємо Великдень: усі дати до 2030-го року за григоріанським та юліанським календарем

Для розрахунку дати церква користується так званими пасхаліями

Світле Христове Воскресіння або Великдень — це свято, що переходить, яке не має постійної дати святкування і змінюється з року в рік. Щоб визначити, коли буде Великдень у певний рік, потрібно озброїтися місячним календарем.

Свято Світлого Великодня завжди припадає на першу неділю після першої повні, наступної після дня весняного рівнодення. Формулювання досить складне, і не всі можуть правильно його трактувати.

Щоб вам було простіше і не довелося виводити всі ці формули для визначення святкування Великодня, "Телеграф" склав для вас календар дат Воскресіння Христового аж до 2030 року.

Також не варто забувати, що Світле Христове Воскресіння у православних і католиків зазвичай припадає на різні дні, проте можуть і збігатися. Все тому, що християни різних обрядів (західного та східного) користуються різними календарями — григоріанським та юліанським відповідно.

Коли відзначаємо Великдень: усі дати до 2030 року

Великдень 2024 року — православні східного обряду — 5 травня, західного обряду — 31 березня.

західного обряду — Великдень 2025 — православні східного обряду — 20 квітня , західного обряду — 20 квітня .

, західного обряду — . Великдень 2026 – православні східного обряду – 12 квітня , західного обряду – 5 квітня.

, західного обряду – Великдень 2027 – православні східного обряду – 5 травня , західного обряду – 28 березня .

, західного обряду – . Великдень 2028 – православні східного обряду – 16 квітня, західного обряду – 16 квітня .

західного обряду – . Великдень 2029 – православні східного обряду – 8 квітня, західного обряду – 1 квітня.

західного обряду – Великдень 2030 – православні східного обряду – 28 квітня, західного обряду – 21 квітня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є Великдень в Україні 2023 року вихідним днем. Це світле свято здавна має низку чудових традицій, яких дотримуються віруючі. Також ми писали, що не можна робити в Чистий четвер і Страсну п’ятницю, яка передує зустрічі Воскресіння Христового.