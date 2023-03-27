Страсна п’ятниця у 2023 році: дата, головні традиції та що не можна робити у цей день

У християнстві ця дата зветься "день скорботи"

Наступного дня після Великого чи Чистого четверга віряни відзначають найсуворіший день Великого посту — Страсну п’ятницю. Це день жалоби, адже саме цієї п’ятниці розіп’яли Христа.

"Телеграф" розповідає на скільки припадає свято у 2023 році, що потрібно і можна робити у Страсну п’ятницю, і які заборони існують у цей день.

Коли Страсна п’ятниця 2023 року в Україні

Щороку Страсна п’ятниця відзначається у різні числа, оскільки її дата залежить від дня святкування Великодня чи Воскресіння Господнього. Оскільки у 2023 році це велике свято православні східного обряду відзначають 16 квітня, то Страсна п’ятниця випадає на 14 квітня. Християни західного обряду відзначають свято 7 квітня, адже Великдень у них припадає на 9 квітня.

Страсна п’ятниця 2023 року: головні традиції

Згідно з християнськими віровченнями, Страсна (Велика, або Страждала) п’ятниця вважається днем розп’яття Ісуса Христа. Для православних вірян це найсумніший день Страсного тижня. У цей день заведено дотримуватись дуже суворого посту, аж до повної утримання від вживання їжі.

У Страсну п’ятницю в соборах не звершуються жодні літургії, а читають Євангеліє про Страсті Христові. Цей день присвячують згадкам про страждання, смерть Спасителя на хресті, зняття його з хреста та поховання.

Що категорично заборонено робити в Страсну п’ятницю 2023 року

Не можна робити щось по дому, займатися господарством і забиратися.

Не можна лаятись, голосно сміятися і співати, адже це день скорботи).

Не можна розводити вогонь.

Не можна шити, розрізати тканину.

Не можна працювати на землі: копати, садити, забирати сміття на ділянці.

Не можна вдаватися до будь-яких тілесних втіх.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна їсти гарячу їжу, термічно оброблені продукти, м’ясо, яйця та всі молочні продукти.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.