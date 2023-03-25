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Чистий четвер у 2023 році: дата, традиції та що не можна робити у свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
У Чистий четвер заведено купатися Новина оновлена 25 березня 2023, 08:04
У Чистий четвер заведено купатися. Фото vgorode.ua

Чистий четвер — особливий день Страсного тижня перед Великоднем

За день до одного з найважливіших днів Великого посту — Страсної п’ятниці, і за три дні до свята Великодня віряни святкують Великий чи Чистий четвер. "Телеграф" розповідає про дату свята, що потрібно робити у Чистий четвер, та які традиції та заборони існують у цей день.

Коли Чистий четвер 2023 року в Україні

Щорічно Чистий четвер припадає на різні числа, залежно від дати Воскресіння Господнього. Оскільки Великдень у 2023 році припадає на 16 квітня, то Чистий четвер святкується 13 квітня. Християни західного обряду святкують 6 квітня (у католиків Великдень — 9 квітня).

Чистий четвер 2023: головні традиції

Народні прикмети у цей день пов’язують з очищенням – насамперед душі, а також тіла та оселі. Свято присвячене найважливішим подіям із земного життя Ісуса — у Чистий четвер християни згадують Таємну вечерю, на якій Син Божий омив ноги своїм учням, і де його зрадив Юда.

У це свято заведено вмиватися "срібною водою", в ємність з якою напередодні поклали срібний предмет. Вважається, що така вода набуває цілющих властивостей, дарує красу, здоров’я та захист від пристріту. Дуже важливим обрядом на Чистий четвер вважається саме купання.

срібна вода

Також у Чистий четвер робиться генеральне прибирання, викидаються старі та непотрібні речі, завершуються всі справи, випікаються паски та фарбуються яйця. Вірили, що якщо не прибрати цього дня, весь рік сім’я житиме в хаосі, бруді та непорозуміннях.

Що не можна робити у Чистий четвер-2023

  • Позичати і давати стороннім якісь речі — це принесе лихо і безгрошів’я.
  • Вінчатися, хрестити дітей та поминати померлих рідних та близьких.
  • Лаятися, ображатися і лихословити.
  • Залишати в оселі брудні речі.
  • Вживати непісні страви.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Чистий четвер