Чистий четвер у 2023 році: дата, традиції та що не можна робити у свято

Чистий четвер — особливий день Страсного тижня перед Великоднем

За день до одного з найважливіших днів Великого посту — Страсної п’ятниці, і за три дні до свята Великодня віряни святкують Великий чи Чистий четвер. "Телеграф" розповідає про дату свята, що потрібно робити у Чистий четвер, та які традиції та заборони існують у цей день.

Коли Чистий четвер 2023 року в Україні

Щорічно Чистий четвер припадає на різні числа, залежно від дати Воскресіння Господнього. Оскільки Великдень у 2023 році припадає на 16 квітня, то Чистий четвер святкується 13 квітня. Християни західного обряду святкують 6 квітня (у католиків Великдень — 9 квітня).

Чистий четвер 2023: головні традиції

Народні прикмети у цей день пов’язують з очищенням – насамперед душі, а також тіла та оселі. Свято присвячене найважливішим подіям із земного життя Ісуса — у Чистий четвер християни згадують Таємну вечерю, на якій Син Божий омив ноги своїм учням, і де його зрадив Юда.

У це свято заведено вмиватися "срібною водою", в ємність з якою напередодні поклали срібний предмет. Вважається, що така вода набуває цілющих властивостей, дарує красу, здоров’я та захист від пристріту. Дуже важливим обрядом на Чистий четвер вважається саме купання.

Також у Чистий четвер робиться генеральне прибирання, викидаються старі та непотрібні речі, завершуються всі справи, випікаються паски та фарбуються яйця. Вірили, що якщо не прибрати цього дня, весь рік сім’я житиме в хаосі, бруді та непорозуміннях.

Що не можна робити у Чистий четвер-2023

Позичати і давати стороннім якісь речі — це принесе лихо і безгрошів’я.

Вінчатися, хрестити дітей та поминати померлих рідних та близьких.

Лаятися, ображатися і лихословити.

Залишати в оселі брудні речі.

Вживати непісні страви.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.