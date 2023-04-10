Must have на Великдень: що має бути у великодньому кошику

Розбираємось, які продукти необхідні у великодньому кошику

Незмінними атрибутами великоднього кошика є паски, яйця та м’ясні страви. Однак іноді віруючі намагаються взяти із собою до церкви та інших продуктів.

Наші бабусі наповнювали кошик лише певним переліком продуктів – тих, що були заборонені у Великий піст. За допомогою "Патріотів України" розберемося, що це за продукти.

Що можна покласти до великоднього кошика

Паска має особливе значення. Вона символізує воскресіння Христа. Зазвичай паски печуть у Чистий четвер чи Велику суботу. А от у Страсну п’ятницю Великодня пекти заборонені — цей день вважається скорботним.

Оскільки великодній ранок закінчується Великий піст, незмінним атрибутом кошика є м’ясо. Освячувати можна ковбасні вироби, шинку, сало.

Великодні яйця – символ відродження. Без них не обійдеться жоден великодній кошик.

Освячують також молочні продукти. До речі, сирна паска — низинний атрибут великоднього кошика.

Обов’язково в великодній кошик ставили свічку, що запалювалася під час початку освячення. Це – символ світла Ісуса Христа, що освітлює кожну людину.

Можна в кошик поставити трохи хрону. На думку священиків, він нагадує про міцне коріння, яке дає людині віра.

Великодній кошик можна красиво прикрасити. Як прикраси підійдуть квіти, стрічки, великодні сувеніри, вічнозелені рослини (наприклад, ялина, сосна) і великодній вишитий рушник.

"Телеграф" раніше розповідав, що заборонено робити на Великдень. Серед них речі, про які ми навіть не замислювалися.