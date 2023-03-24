Негайно позбавтеся цих 10 речей: секрет розхламлення на кухні

Ретельне розхламлення – перший крок до ідеальної чистоти на кухні

Підтримка ідеального порядку на кухні – це ще те завдання. Миттям до блиску печі та холодильника тут не обійтися. Адже на поличках постійно скупчуються якісь папірці, записки, чеки. У ящики іноді взагалі краще не заглядати.

Тому іноді варто проводити розхламлення на кухні. І ось які 10 предметів варто без жалю відправити у відро для сміття, пише Realsimple.

1. Дублі приладів для приготування їжі

Якщо ви багато готуєте, вам можуть стати в пригоді дві лопатки для перемішування. Але навряд чи вам потрібно зберігати два консервні ножі, або капучинатори. Переберіть свої інструменти для приготування їжі та позбавтеся дублікатів, залишивши ті, які працюють і виглядають найкраще.

2. Макулатура

Позбавтеся записок, чеків, виносних меню та іншого непотрібного паперу.

3. Пакети солі та перцю, серветки та посуд на виніс

Викиньте колекцію паличок для суші, пакетиків цукру, приправ, пластикових приладів, які збиралися щоразу, коли ви замовляли їжу на виніс за останні кілька років.

4. Харчові контейнери

Напевно, на кожній кухні є пластикові контейнери для їжі, які вже давно час викинути. Позбудьтеся затертих лотків, ємностей без кришок і т.д.

5. Розбитий посуд або посуд з тріщинами

У домашній колекції кухлів обов’язково знайдеться один або два з тріщинами, сколами або зламаними ручками. Якщо ви вже кілька місяців збиралися склеїти їх разом або чіплялися за них із сентиментальних причин, зараз саме час їх викинути.

6. Старі кухонні рушники, які вам соромно використовувати

Якщо у вас є забруднені кухонні рушники, які ви соромитесь виймати з шафи, але вам незручно їх викидати, саме час зробити це. Ви здивуєтеся, скільки місця у ящиках звільниться.

7. Кулінарні книги, які ви ніколи не відкриваєте

Перегляньте свою колекцію кулінарних книг — настав час пожертвувати ті, з яких ви ніколи не готували жодного рецепту і до яких ніколи не зверталися за натхненням.

8. Безлад на холодильнику

Якщо ваш холодильник забитий магнітами, табелями успішності та запрошеннями на весілля, це може зробити вашу кухню ще бруднішою, ніж вона є насправді. Залиште тільки найважливіше, решту заберіть у теку або викиньте.

9. Прострочена їжа

Хочете подвоїти простір у коморі менш ніж за годину? Просто викидайте все прострочене. Потім перевірте холодильник на наявність запліснілих овочів та фруктів та несвіжих м’ясних делікатесів.

10. Гаджет, яким ви користувалися лише один раз

Якщо ви думали, що слайсер для авокадо або спіралізатор для огірків змінять процес приготування їжі, але за два роки використовували їх лише один раз, настав час відмовитись від цих непотрібних кухонних гаджетів.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який позбавить вас від мошок на кухні.