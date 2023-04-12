Без молока и яиц: готовим вкусную и пышную веганскую паску
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Даже без молочных продуктов и яиц будет вкусно
Во многих рецептах пасхального хлеба используется большое количество молока и яиц. Кстати, мы писали, как покрасить яйца только натуральными красителями. Многие люди соблюдают веганскую диету, то есть не употребляют продукты животного происхождения.
Обычно это связано с этическими причинами или состоянием здоровья. На портале "Фокус" поделились рецепт вкусной веганской пасочки без молока и яиц.
Ингредиенты:
- спелый банан — 1 шт
- сухие дрожжи — 5 г
- сахар — 150 г
- овсяное или другое растительное молоко — 250 мл
- мука — 250 г
- изюм — 50 г
- курага — 50 г
- растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Берем большую миску или кастрюлю. На дне вилкой разминаем банан. Добавляем дрожжи и сахар.
- В миску вливаем теплое растительное молоко, просеиваем муку. Вымешиваем все до однородности. Вливаем масло, снова вымешиваем.
- Промытые и просушенные сухофрукты обваливаем в муке и вмешиваем в тесто. Раскладываем его по формам, накрываем влажным полотенцем и оставляем в теплом месте. Масса должна за час увеличиться в объеме.
- Паски выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Проверяем деревянной палочкой.
Готовую паску украшаем по своему усмотрению. Можно покрыть ее глазурью на желатине, а вместо химической посыпки выложить орехи и сухофрукты.