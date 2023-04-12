Великая среда 12 апреля: что запрещено делать на третий день Страстной седмицы

В этот день верующие тщательно убирают дом и украшают его к Пасхе

У христиан восточного обряда продолжается Страстная неделя, которая в этом году началась 10 апреля и завершиться за день до Пасхи 16 апреля. Ранее мы публиковали подборку самых сильных молитв, которые обязательно нужно читать на Светлое Христово Воскресенье.

В 2023 году Великая среда выпала на 12 апреля. Считается, что именно в этот день Иуда предал Иисуса Христа за 30 серебряников. Также в Великую среду вспоминают Марию Магдалину, которая своими слезами омыла ноги Спасителя, вытерла их собственными волосами и, таким образом, очистилась от грехов.

С этого дня начинается самая кропотливая подготовка к Пасхе. Верующие убирают дома и наводят порядок в хозяйстве, покупают главный атрибут праздника — яйца. Также не забывают придерживаться строгого поста: в Великую среду полагается сухоядение – хлеб, вода, сырые фрукты и овощи, мед, сухофрукты, орехи.

Что нельзя делать 12 апреля в Великую среду

Шумно веселиться и устраивать гуляния.

Из-за Великого поста нельзя употреблять продукты животного происхождения и пить алкоголь.

Гадать и увлекаться азартными играми.

Заниматься тяжелым трудом.

Ругаться, ссориться и сквернословить.

Отказывать другим в помощи.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в апреле 2023 года. На этот месяц приходится не только Благовещение, Вербное воскресенье и светлая Пасха, но и Радоница (так называемые "Проводы").