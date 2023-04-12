С каждым циклом похудения жира в теле становится все больше, а мускулов меньше

Люди послушно постятся полтора месяца, ограничивают себя в определенных продуктах и алкоголе, чтобы на Пасху, с голодухи, с новыми силами и пылом наброситься на еду и этанол. Фармацевты не дремлют: за неделю до Пасхи всюду можно увидеть рекламу энзимов, которые должны помочь поджелудочной переварить нефизиологическое количество пищи. Может, подпищик, мы все-таки не твари Господни, а обезьяны? А?

За месяц до Пасхи резко растет спрос на разные марафоны похудения. Целый март люди ограничивают себя в еде, выполняют чрезмерные физические упражнения, чтобы на Пасху надеть лиловое платье в белый горошек на новое тело и… отъесть назад. Ведь три дня праздников можно есть много, часто, постоянно. А после Пасхи, когда холодильник будет опустошен окончательно, снова на марафон…