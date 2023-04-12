Почем продают паски в украинских супермаркетах: где купить дешевле

В преддверии Пасхи многие многие уже задумываются об одном из важнейших его атрибутов — пасках. Одни по традиции выпекают их самостоятельно, а другие покупают уже готовые в магазинах.

"Телеграф" разобрался во сколько украинцам в 2023 году обойдется паска в самых популярных супермаркетах.

АТБ

В одной из самых распространенных сете магазинов в Украине пасхальную выпечку продают за 71 гривну 90 копеек. За эту цену вам предложат паску весом в 450 грамм.

Паска в АТБ

Также есть вариант уже от другого производителя. Она обойдется уже чуть дороже, но и весить она будет больше на 100 граммов.

Сильпо

В этом супермаркете довольно большой выбор пасок. Самая дешевая стоит 69.99 (за 100 грамм), а самая дорогая обойдется покупателям уже в 369 гривен (900 грамм).

Варус

Здесь самая дешевая паска стоит — 44 гривны 70 копеек за 250 грамм, а самая дорогая — 219 гривен за килограмм.

Ашан

В Ашане самая дешевая паска стоит — 24 гривны 90 копеек (150 грамм). Самая дорогая — 329 гривен 90 копеек (580 грамм).

Напомним, ранее мы писали о том, как изменятся цены на продукты к Пасхе и после нее.

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