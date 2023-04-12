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За скільки продають паски в українських супермаркетах: де купити дешевше

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Паска Новина оновлена 12 квітня 2023, 13:52
Паска. Фото Pixabay

Напередодні Великодня багато хто вже замислюється про один з найважливіших його атрибутів — паски. Одні за традицією випікають їх самостійно, інші купують уже готові в магазинах.

"Телеграф" розібрався скільки українцям у 2023 році обійдеться паска в найпопулярніших супермаркетах.

АТБ

В одній із найпоширеніших мереж магазинів в Україні великодню випічку продають за 71 гривню 90 копійок. За цю ціну вам запропонують паску вагою 450 грам.

Паска в АТБ

Також є варіант від іншого виробника. Вона обійдеться вже трохи дорожче, але й важитиме вона більше на 100 грамів.

Сільпо

У цьому супермаркеті досить великий вибір пасок. Найдешевша коштує 69.99 (за 100 грам), а найдорожча коштуватиме покупцям уже 369 гривень (900 грам).

Варус

Тут найдешевша паска коштує — 44 гривні 70 копійок за 250 грамів, а найдорожча — 219 гривень за кілограм.

Ашан

В Ашані найдешевша паска коштує — 24 гривні 90 копійок (150 грам). Найдорожча – 329 гривень 90 копійок (580 грам).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зміняться ціни на продукти до Великодня та після нього.

Також ми повідомляли, що подорожчає перед Великоднем найбільше.

Теги:
#Україна #Супермаркети #Сільпо #Ашан #Великдень #Паска #АТБ