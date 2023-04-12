За скільки продають паски в українських супермаркетах: де купити дешевше

Напередодні Великодня багато хто вже замислюється про один з найважливіших його атрибутів — паски. Одні за традицією випікають їх самостійно, інші купують уже готові в магазинах.

"Телеграф" розібрався скільки українцям у 2023 році обійдеться паска в найпопулярніших супермаркетах.

АТБ

В одній із найпоширеніших мереж магазинів в Україні великодню випічку продають за 71 гривню 90 копійок. За цю ціну вам запропонують паску вагою 450 грам.

Паска в АТБ

Також є варіант від іншого виробника. Вона обійдеться вже трохи дорожче, але й важитиме вона більше на 100 грамів.

Сільпо

У цьому супермаркеті досить великий вибір пасок. Найдешевша коштує 69.99 (за 100 грам), а найдорожча коштуватиме покупцям уже 369 гривень (900 грам).

Варус

Тут найдешевша паска коштує — 44 гривні 70 копійок за 250 грамів, а найдорожча — 219 гривень за кілограм.

Ашан

В Ашані найдешевша паска коштує — 24 гривні 90 копійок (150 грам). Найдорожча – 329 гривень 90 копійок (580 грам).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зміняться ціни на продукти до Великодня та після нього.

Також ми повідомляли, що подорожчає перед Великоднем найбільше.