За скільки продають паски в українських супермаркетах: де купити дешевше
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Напередодні Великодня багато хто вже замислюється про один з найважливіших його атрибутів — паски. Одні за традицією випікають їх самостійно, інші купують уже готові в магазинах.
"Телеграф" розібрався скільки українцям у 2023 році обійдеться паска в найпопулярніших супермаркетах.
АТБ
В одній із найпоширеніших мереж магазинів в Україні великодню випічку продають за 71 гривню 90 копійок. За цю ціну вам запропонують паску вагою 450 грам.
Також є варіант від іншого виробника. Вона обійдеться вже трохи дорожче, але й важитиме вона більше на 100 грамів.
Сільпо
У цьому супермаркеті досить великий вибір пасок. Найдешевша коштує 69.99 (за 100 грам), а найдорожча коштуватиме покупцям уже 369 гривень (900 грам).
Варус
Тут найдешевша паска коштує — 44 гривні 70 копійок за 250 грамів, а найдорожча — 219 гривень за кілограм.
Ашан
В Ашані найдешевша паска коштує — 24 гривні 90 копійок (150 грам). Найдорожча – 329 гривень 90 копійок (580 грам).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зміняться ціни на продукти до Великодня та після нього.
Також ми повідомляли, що подорожчає перед Великоднем найбільше.