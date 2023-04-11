П’ять хвилин — і готово: найпростіший рецепт великодньої глазурі

Кінець "танцям" навколо глазурі

Солодка глазур служить окрасою улюбленої паски, робить її яскравою, красивою та апетитною. Вона не повинна кришитися, а лише гладко покривати верх пасочки. Найпопулярніші глазурі для паски робляться або на основі яєчного білка, або желатину.

Однак у рецепті від Ukr.Media немає ні того, ні іншого. Цей рецепт дуже простий, і будь-яка господарка освоїть його за хвилину. Глазур виходить смачною, вона зовсім не кришиться і застигає за 5 хвилин.

Як приготувати глазур без білка та желатину.

Інгредієнти:

вершкове масло – 30 гр.;

цукрова пудра — 300 гр.;

вершки (будь-якої жирності) — 50 гр.;

ванілін – на свій смак.

Спосіб приготування:

Вершки необхідно трохи підігріти та розтопити в них вершкове масло. Не нагрівайте їх занадто сильно: достатньо, щоб олія просто з’єдналася із вершками. Додайте| цукрову пудру з ваніліном, збийте міксером, щоб з’єднати компоненти. У вас вийде тягуча глазур. Готувати її потрібно перед прикрасою паски, оскільки вона швидко застигає. Нанесіть глазур на паски, прикрасьте горіхами, посипанням, шоколадом до смаку.

Така глазур точно прикрасить будь-яку вашу випічку. Але краще наносити її одразу – вона дуже швидко схоплюється.