П’ять хвилин — і готово: найпростіший рецепт великодньої глазурі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Кінець "танцям" навколо глазурі
Солодка глазур служить окрасою улюбленої паски, робить її яскравою, красивою та апетитною. Вона не повинна кришитися, а лише гладко покривати верх пасочки. Найпопулярніші глазурі для паски робляться або на основі яєчного білка, або желатину.
Однак у рецепті від Ukr.Media немає ні того, ні іншого. Цей рецепт дуже простий, і будь-яка господарка освоїть його за хвилину. Глазур виходить смачною, вона зовсім не кришиться і застигає за 5 хвилин.
Як приготувати глазур без білка та желатину.
Інгредієнти:
- вершкове масло – 30 гр.;
- цукрова пудра — 300 гр.;
- вершки (будь-якої жирності) — 50 гр.;
- ванілін – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Вершки необхідно трохи підігріти та розтопити в них вершкове масло. Не нагрівайте їх занадто сильно: достатньо, щоб олія просто з’єдналася із вершками.
- Додайте| цукрову пудру з ваніліном, збийте міксером, щоб з’єднати компоненти. У вас вийде тягуча глазур. Готувати її потрібно перед прикрасою паски, оскільки вона швидко застигає.
- Нанесіть глазур на паски, прикрасьте горіхами, посипанням, шоколадом до смаку.
Така глазур точно прикрасить будь-яку вашу випічку. Але краще наносити її одразу – вона дуже швидко схоплюється.