Продукти дорожчають перед Великоднем: на що ціни зростуть найбільше

Ціни на деякі продукти, які обов’язково є у великодньому кошику, вже досягли свого піка

Перед Великодніми святами в Україні традиційно подорожчають деякі популярні продукти. Насамперед варто очікувати зростання цін на м’ясо та молоко. Їхня вартість зросте приблизно 3-5%.

Зовсім іншою буде ситуація з цінами на яйця. Вони залишаться на тому самому рівні, оскільки платити за них ще більше українці просто не зможуть. Такий прогноз зробив для "Телеграфа" економічний експерт Олег Пендзин.

"Ціна на яйця досягла свого піка і навряд чи підвищуватиметься, багато супермаркетів навіть активно вводять знижки та акції напередодні Великодня. Те ж саме з овочами: капуста, морква, буряк також досягли свого піка – у порівнянні з минулим роком борщовий набір і так подорожчав на 25%. Не виключаю зростання цін на огірки, помідори та зелень до Великодня, але він буде незначним", — каже експерт.

Після Великодня, на думку Пендзина, українцям варто очікувати на тривалий період стабільних цін на основні продукти. А вже до середини червня почнуть значно дешевшати овочі – на 15-20%. Це пов’язано з тим, що врожай буде вирощено у відкритому ґрунті.

Більше про подорожчання продуктів в Україні читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Ми на піку: як зміняться ціни на продукти до Великодня та після нього".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні курячі яйця стали значно дешевшати. За місяць ціни на цей продукт зменшились на 0,67%.