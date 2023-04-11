Продукты дорожают перед Пасхой: на что цены вырастут больше всего

Цена некоторых продуктов, которые обязательно входят в пасхальную корзину, уже достигла своего пика

Перед Пасхальными праздниками в Украине традиционного подорожают некоторые популярные продукты. В первую очередь, стоит ожидать роста цен на мясо и молоко. Их стоимость вырастет примерно на 3-5%.

Совсем другой будет ситуация с ценами на яйца. Они останутся на том же уровне, ведь платить за них еще больше украинцы попросту не смогут. Такой прогноз сделал для "Телеграфа" экономический эксперт Олег Пендзин.

"Цена на яйца достигла своего пика и вряд ли будет повышаться, многие супермаркеты даже активно вводят скидки и акции накануне Пасхи. То же самое с овощами: капуста, морковь, свекла также достигли своего пика – в сравнении с прошлым годом борщевой набор и так подорожал на 25%. Не исключаю роста цен на огурцы, помидоры и зелень к Пасхе, но он будет незначительным", — говорит эксперт.

После Пасхи, по мнению Пендзина, украинцам стоит ожидать длительный период стабильных цен на основные продукты. А уже к середине июня начнут значительно дешеветь овощи — на 15-20%. Это связано с тем, что урожай будет выращен в открытом грунте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле куриные яйца стали значительно дешеветь. За месяц цены на этот продукт уменьшились на 0,67%.