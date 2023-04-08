Яйца в Украине начали дешеветь: что сейчас с ценами

Индекс потребительских цен снизился за месяц на 0,19%

В Украине, в предверии Пасхи, начал дешеветь один из главных атрибутов пасхальной корзины. В апреле, по сравнению с мартом, цены на этот продукт уменьшились на 0,67%.

Об этом сообщается на поратле Минфин. Индекс потребительских цен в этом месяце составил 99,33%.

Речь идет о куриных яйцах. К слову, в марте 2023 данный индекс относительно предыдущего месяца соствалял 99,52%.

Цены на яйца С1 от ТМ "Квочка" колеблятся в пределах от 67 до 74 гривен за 10 штук. За 10 яйца с маркировкой С1 от ТМ "Ясенсвит" в супермаркетах разных сетей придется заплатить от 73,90 до 74,25 гривен.

За яйца С1 торговой марки "Ясенсвит" в количестве 18 и 30 штук в супермаркетах разных торговых сетей нужно заплатить в среднем 131 или 218 гривен соответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине изменились цены на молочные продукты. Названа актуальная стоимость творога, сметаны и молока.