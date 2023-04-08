Яйця в Україні почали дешевшати: що зараз із цінами

Індекс споживчих цін знизився протягом місяця на 0,19%

В Україні, напередодні Великодня, почав дешевшати один із головних атрибутів великоднього кошика. У квітні порівняно з березнем ціни на цей продукт зменшилися на 0,67%.

Про це повідомляється на поратлі Мінфін. Індекс споживчих цін цього місяця становив 99,33%.

Йдеться про курячі яйця. До речі, у березні 2023 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 99,52%.

Ціни на яйця С1 від ТМ "Квочка" коливаються в межах від 67 до 74 гривень за 10 штук. За 10 яєць з маркуванням С1 від ТМ "Ясенсвіт" у супермаркетах різних мереж доведеться заплатити від 73,90 до 74,25 гривень.

За яйця С1 торгової марки "Ясенсвіт" у кількості 18 та 30 штук у супермаркетах різних торгових мереж потрібно заплатити в середньому 131 або 218 гривень відповідно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні змінилися ціни на молочні продукти. Названо актуальну вартість сиру, сметани та молока.